ВТБ снижает ставку по ипотеке для многодетных семей до 3%

С 1 июля клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, могут оформить в ВТБ ипотеку по ставке 3%. Дополнительно банк предоставит для всех детей в семье бесплатную страховку от онкологических заболеваний. Проект реализуется в рамках новой стратегии развития ВТБ «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения.

Новая программа для многодетных семей ВТБ действует до конца года. В рамках нее банк предоставляет дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки». При условии комплексного страхования на весь срок кредита для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми кредит доступен всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту ВТБ. Льготными условиями могут воспользоваться в том числе семьи, усыновившие ребенка в сроки, установленные госпрограммой.

Финансирование по сниженной ставке предоставляется при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно. Подать заявку на ипотеку под 3% клиенты могут в контакт-центре ВТБ по номеру 1000.

Помимо предоставления льготных условий по жилищному кредитованию, ВТБ окажет заемщикам нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, получат от банка бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Она покрывает расходы на лечение вновь выявленных заболеваний ребенка «под ключ», в том числе на подбор и консультации специалистов, лекарства и дорогостоящие операции, а также пребывание в больнице и реабилитацию. Максимальная сумма возмещения составляет 6 млн рублей на лечение и 37,5 млн рублей на сложные операции.

«В новых условиях банковский бизнес должен не только выступать партнером государства в социальных программах поддержки, но и развивать их на своем уровне, быть драйвером национальных интересов и ориентиром для других отраслей. ВТБ считает адресную помощь семьям с детьми своим приоритетом. С появлением ребенка финансовая нагрузка на семейный бюджет существенно вырастает, особенно если необходимо улучшение жилищных условий. Поэтому мы решили поддержать многодетных родителей и впервые на российском рынке запустить семейную ипотеку всего под 3%», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

О запуске новой программы для многодетных семей ВТБ объявил в ходе ПМЭФ-2022. Проект реализуется в рамках новой банковской стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Она объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи, и предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.