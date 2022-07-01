Минниханов побывал на открытии мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

Идея создания объекта принадлежит главе Чувашии Олегу Николаеву. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В пятницу, 1 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей» у села Байгулово в Козловском районе Чувашии. Это первый в России монумент, посвященный труженикам тыла и строителям оборонительных рубежей. Он состоит из 38 металлических стелл, каждая из которых символизирует 10 километров сооружений.

- Строительство Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа – особое событие в военной летописи, объединяющее истории татарских и чувашских семей. Мы всегда помнили и будем помнить этот подвиг, — заметил в своей речи Минниханов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минниханов принял участие в открытии реконструированной Соборной Мечети в чувашском селе Урмаево

Мероприятие приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram