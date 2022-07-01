В Лениногорске женщина полезла на дерево за котом и застряла

С горожанкой провели беседу о безопасном поведении на природе. Фото: МЧС Татарстана

33-летняя жительница Лениногорска гуляла с детьми на площади у Дома культуры. В какой-то момент она решила помочь коту, который сидел на дереве, залезла наверх, но спуститься обратно самостоятельно уже не смогла. Пришлось вызывать спасателей.

Прибывшие на место спасатели помогли женщине спуститься на землю, после чего провели с ней беседу о безопасном поведении на природе, говорят в МЧС Татарстана.

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