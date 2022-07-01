Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2022 12:27

В Лениногорске женщина полезла на дерево за котом и застряла

Спуститься вниз ей помогли прибывшие на место спасатели
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С горожанкой провели беседу о безопасном поведении на природе.

С горожанкой провели беседу о безопасном поведении на природе.

Фото: МЧС Татарстана

33-летняя жительница Лениногорска гуляла с детьми на площади у Дома культуры. В какой-то момент она решила помочь коту, который сидел на дереве, залезла наверх, но спуститься обратно самостоятельно уже не смогла. Пришлось вызывать спасателей.

Прибывшие на место спасатели помогли женщине спуститься на землю, после чего провели с ней беседу о безопасном поведении на природе, говорят в МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram