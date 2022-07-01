Минниханов принял участие в открытии реконструированной Соборной Мечети в чувашском селе Урмаево

Объект был построен еще в 1990 году. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Чувашии. В ходе поездки он принял участие в открытии реконструированной Соборной Мечети села Урмаево, которое приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

- Мы видим, как местное руководство внимательно относится к представителям других народов и конфессий. Созданы необходимые условия, чтобы все они могли проповедовать свою религию, сохранять свои национальные традиции, - заметил глава Татарстана.

Минниханов заметил, что в мечети созданы все необходимые для верующих условия.

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