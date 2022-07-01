МегаФон подвел итоги первой «интернет-смены» в детских лагерях

Оператор провел исследование мобильной активности в детских лагерях вблизи Казани. С помощью big data удалось выяснить, что на отдыхе дети в два раза реже отвлекаются на гаджеты, предпочитают звонить родителям по пятницам, выходить в Сеть по воскресеньям. Свободное время они проводят на видеохостингах, а также в соцсетях и, что не характерно, практически не играют на онлайн-ресурсах.

На территории Татарстана действует порядка двух тысяч сезонных организаций отдыха детей. Летняя оздоровительная кампания началась первого июня. Загородный лагерь стал выбором многих родителей школьников, в том числе благодаря программе детского туристического кешбэка, стартовавшей в марте этого года.

Пребывание среди сверстников отвлекает детей от длительного времяпрепровождения за смартфоном. По данным оператора, интернет-трафик на территориях летних учреждений из года в год растет в два раза медленнее, чем в среднем по республике. Также дети стали меньше звонить, преимущественно используя для связи с близкими онлайн-соединение, чаще видеоформат.

«Находясь вдали, детям важно поддерживать связь с родителями, тем более если они уехали впервые. Адаптация требует поддержки и чувства защищенности, особенно для малышей 6 – 8 лет, — отметила Евгения Супотницкая, детский психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, — Закономерно, что гаджеты в это время используют в основном для общения с семьей. Досуг в компании ровесников позволяет переключиться от виртуального мира к реальному и сократить время в телефоне. В живых играх дети не только отвлекаются, но и развивают нужные коммуникативные навыки, учатся взаимодействию и самостоятельности».

Больше всего в лагерях юные казанские пользователи смотрят YouTube, расходуя в нем 20% мобильного трафика. Затем идут TikTok с 8% и «ВКонтакте» с показателем в 7%. В топ также входят популярные видеосервисы для просмотра кино, сериалов и мультфильмов (6%). Мобильные игры составляют лишь 1,5% от общего объема данных.

«За полгода мы построили и модернизировали более 45 объектов связи. 40% из них расположены вне городов, в том числе вблизи летних оздоровительных центров, санаториев и кемпингов. Находясь в нашей сети, дети могут отправлять фото, видео и в прямом эфире делиться новостями с близкими о жизни на каникулах. Благодаря улучшениям, вожатые и воспитатели также остаются всю смену на связи с родителями подопечных», — рассказал Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.

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