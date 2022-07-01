В парках 11 городов Татарстана пройдут бесплатные медитации

Организаторы просят заранее записаться и принести с собой коврик и подушку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С июля по август в 11 городах Татарстана будут проходить бесплатные уроки медитации. Оздоровительные практики запланированы на воскресенья с 9:00 до 10:00.

В Казани медитации будут проходить по следующему расписанию: 3 июля в парке «Комсомолец», 10 июля — в Лядском садике, 17 июля — в парке Урицкого, 24 июля — в ЦПКиО имени Горького, 7 августа — в парке «Урам», 31 июля — в парке «Сосновая роща», 14 августа — в парке «Крылья Советов», 21 августа — на озере Комсомольское и 28 августа — в парке «Черное озеро».

В Альметьевске: 3 июля в парке «Шамсинур»; 10 июля в ПКиО «Здоровье»

В Нижнекамске: 10 июля в парке «Семья»

В Чистополе: 10 июля на набережной Камы

В Зеленодольске: 10 июля в парке «Березовая роща»

В Алексеевское: 10 июля на набережной

В Набережных Челнах: 17 июля на набережной имени Тукая

В Нурлате: 17 июля в амфитеатре в центре

В Арске: 21 августа на набережной «Казан Су»

В Буинске: 21 августа в Молодежном парке

В Агрызе: 21 августа в ПКиО «Орешник»

Организаторы просят заранее записаться и принести с собой коврик и подушку.

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