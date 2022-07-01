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Общество1 июля 2022 8:07

В Казани почти на месяц ограничат движение на улице Габишева

Речь идет о проезжей части и тротуаре возле дома №14а
Алина АЛМАКАЕВА
Причина этого - работы по устройству заезда и парковок.

Причина этого - работы по устройству заезда и парковок.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 5 июля по 2 августа в Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Габишева. Речь идет о проезжей части и тротуаре возле дома №14а, где будут проводиться работы по устройству заезда и парковок. Об этом сообщают в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Автомобилистам советуют заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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