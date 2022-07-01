В Татарстане пенсионерка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей, думая, что спасает внучку

Возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга Крыльцова

71-летняя жительница Нижнекамска перечислила мошенникам 4,6 миллиона рублей. Пенсионерка думала, что помогает внучке, которая спровоцировала ДТП с пострадавшими, избежать уголовной ответственности и получить необходимое лечение. Ведь об этом рассказала злоумышленница, которая представилась ее внучкой. А после с женщиной также поговорили «следователь» и «врач».

Деньги, в том числе в долларах США, бабушка в несколько заходов перевела на указанный счет при помощи круглосуточного банкомата. Уже на следующее утро она смогла дозвониться до сына и узнала, что никакой аварии с участием внучки не было.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщают в УМВД по Нижнекамскому району.

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