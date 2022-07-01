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Общество1 июля 2022 7:12

Мечеть Кул Шариф в Казани временно закроется для посещения

Побывать в ней нельзя будет с 16:00 8 июля до 9:00 9 июля
Алина АЛМАКАЕВА
Причина этого - подготовка к празднованию в городе Курбан-байрама.

Причина этого - подготовка к празднованию в городе Курбан-байрама.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что жители и гости Казани некоторое время не смогут посещать мечеть Кул Шариф. Она закроет свои двери в 16:00 8 июля и откроет лишь в 9:00 на следующий день. Причина этого - подготовка к празднованию в городе Курбан-байрама, сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Напомним, что праздничный намаз состоится 9 июля в 3:10.

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