Мечеть Кул Шариф в Казани временно закроется для посещения

Причина этого - подготовка к празднованию в городе Курбан-байрама. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что жители и гости Казани некоторое время не смогут посещать мечеть Кул Шариф. Она закроет свои двери в 16:00 8 июля и откроет лишь в 9:00 на следующий день. Причина этого - подготовка к празднованию в городе Курбан-байрама, сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

Напомним, что праздничный намаз состоится 9 июля в 3:10.

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