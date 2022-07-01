Выпускница из Набережных Челнов получила 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ

Всего же в Татарстане ЕГЭ-2022 и ГВЭ-2022 на 200 баллов сдали восемь школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одной выпускницей из Набережных Челнов, которая получила 100 баллов по двум предметам ЕГЭ, стала Эльвира Хайрутдинова. Девушка, окончившая гимназию №76, без ошибок сдала литературу и английский язык.

Отметим, что Эльвира - призер муниципального и республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.

- 200 баллов – это достойная награда за упорный труд и настойчивость, за стремление быть первой во всем, - говорят в администрации города.

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