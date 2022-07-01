Госэкспертиза одобрила проект смотровой башни «Тюбетей Tower» в Татарстане

Объект высотой порядка 30 метров займет участок площадью 5 927 квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект смотровой башни «Тюбетей Tower» получил положительное заключение от Госэкспертизы России. Объект высотой порядка 30 метров разместится в районе горы Соколка в Верхнеуслонском районе и займет участок площадью 5 927 квадратных метров.

Напомним, сначала «Тюбетей Tower» хотели построить в Казани, но после власти города отказались от этого. Автор идеи Рашид Габдуллин назвал ситуацию со сменой инвестора неэтичной. По его словам, людей пытаются ввести в заблуждение, выдавая за башню объект, который будет в несколько раз меньше заявленного изначально.

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