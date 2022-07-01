В Казани лишили работы и премии водителя автобуса, который обругал матом пассажира

Наказан оказался и водитель автобуса №89, который открыл двери, не остановившись. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Комитете по транспорту Казани состоялась очередная комиссия по безопасности дорожного движения. В ходе нее были рассмотрены 19 жалоб горожан на водителей и кондукторов, некоторые из которых подтвердились. Нарушителей наказали.

Так, например, остались без работы и премии два водителя троллейбуса №9 и водитель автобуса №63, которые проехали на «красный» сигнал светофора. Тому же наказанию был подвергнут и водитель автобуса №28а, оскорбивший пассажира, у которого не прошла оплата по банковской карте.

Без премии также остались водитель автобуса №2, не доехавший до конечной остановки, водители автобусов №№4 и 46, пропустившие остановки, водитель автобуса №89, который открыл двери, не остановившись, и кондуктор автобуса №55, который требовал от пассажира оплатить проезд наличными или перевести деньги на его личный счет.

Дополнительный инструктаж по культуре будет проведен с кондукторами автобусов №№18 и 40, которые нагрубили пассажирам.

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