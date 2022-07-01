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Общество1 июля 2022 5:39

В Набережных Челнах будут наказывать пенсионерок, которые торгуют в неположенных местах

Бабушки устроили стихийный рынок у торгового центра «Фонтан», хотя это и запрещено
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В городе систематически проводятся рейды, в ходе которых выявляются факты нелегальной продажи.

В городе систематически проводятся рейды, в ходе которых выявляются факты нелегальной продажи.

Фото: Алексей ФОКИН

Власти Набережных Челнов будут штрафовать бабушек, которые торгуют урожаем в неположенных местах. Например, у торгового комплекса «Фонтан».

По словам главы управления по обеспечению охраны общественного порядка города Мудариса Минегалиева, в татарстанском автограде имеются 28 точек, где можно продавать урожай: 12 - в Автозаводском и по восемь - в Центральном и Комсомольском районах. Однако местные жители почему-то предпочитают другие места, хотя это и запрещено.

В Набережных Челнах систематически проводятся рейды, в ходе которых выявляются факты нелегальной продажи. Совокупный штраф, наложенный на нарушителей, на данный момент составляет порядка 1,4 миллиона рублей, сообщает chelny-biz.

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