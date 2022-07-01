Первым зампредседателя Правительства Марий Эл стал Евгений Кузьмин

Фото: правительство Марий Эл

Первым заместителем Председателя Правительства Марий Эл назначен Евгений Кузьмин. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Юрий Зайцев.

Кузьмин приступает к своим новым обязанностям с пятницы, 1 июля. Отметим, что сейчас он также является секретарем Марийского регионального отделения правящей партии.

- Благодарю всех за совместную работу. Искренне желаю процветания моей малой Родине, - написал Кузьмин на своей странице в соцсетях после появления информации о его назначении.

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