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Общество30 июня 2022 16:23

В Набережных Челнах среди перевозчиков проведут аукцион на маршрут до кладбища

Это будет сделано даже несмотря на то, что в будние дни там минимальный пассажиропоток
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Общественный транспорт в этом направлении пускают в основном в дни памяти.

Общественный транспорт в этом направлении пускают в основном в дни памяти.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

30 июня на пресс-конференции первый зам руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев сообщил о том, что автобусы до городских кладбищ запускаются только в дни памяти – весной и летом, потому что тогда высокий пассажиропоток.

В остальное же время, по словам чиновника, это для общественного транспорта экономически невыгодно делать всего из-за нескольких человек. Тем не менее, соответствующие обращения от местных жителей в Исполком поступают, поэтому власти изыщут возможность провести аукцион на право перевозок до кладбищ.

Также, по словам Зуева, в планах у города обустроить дорогу от трассы М-7 в сторону «Молодежного» кладбища к новым участкам захоронений и создать там новые парковочные места. Это планируется сделать до конца текущего строительного сезона.

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