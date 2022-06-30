На базе вузов Татарстана будут работать три передовые инженерные школы

В одну из них уже начат набор учащихся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот четверг во время очередного заседания правительства России утвердили перечень из 30 вузов, на базе которых вместе с промышленными предприятиями будут работать так называемые передовые инженерные школы. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, каждое из этих высших учебных заведений на реализацию проекта получит в качестве гранта по 84,5 миллиона рублей.

Отметим, что три из передовых инженерных школ будут работать в Татарстане. Так, одна из них в Набережных Челнах – на базе местного филиала КФУ и завода «КАМАЗ», уже открыта и начала набор учащихся. Последние будут специализироваться на конкретных задачах от предприятия в сфере машиностроения.

Вторую такую школу создадут на базе КНИТУ-КХТИ. Вуз вместе с СИБУРом, Газпромом и Аммонием направят все усилия на воспитание специалистов и предоставление конкретныхз решений для химической промышленности.

Третья передовая инженерная школа будет работать под началом университета Иннополис. Там в сотрудничестве Газпромом, Ростелекомом, Газпромнефтью, VK, Ак Барс Банком и МТС начнут готовить IT-специалистов.

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