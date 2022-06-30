В Казани виновную в смерти пациентки фельдшера «скорой» освободили от наказания

Тем не менее приговор суда пока еще не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

36-летняя фельдшер «скорой помощи» в Казани была признана виновной по уголовной статье «причинение смерти по неосторожности». Ее пригворили к 1,5 годам ограничения свободы.

- Однако в связи с истечением сроков давности от наказания медик была освобождена, - сообщили в следственном комитете Татарстана и отметили, что женщина свою вину так и не признала, и данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Так, было доказано, что утром27 декабря 2019 года фельдшер «скорой» выехала на вызов в одну из квартир дома №174 по улице Краснококшайская. Там 23-летняя пациентка жаловалась на боли и дискомфорт в области груди. Медик провела лишь поверхностный осмотр девушки и при возможности в полном объеме оказать ей всю необходимую помощь уехала дальше. А буквально через час после этого пациентка скончалась.

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