В Вахитовском районе Казани в домах, университетах и школе отключат воду

Воды не будет в течение дня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В предстоящий понедельник, 4 июля, в Вахитовском районе Казани из-за работ по подключению водопровода на день отключат воду в ряде жилых домов и зданий.

Так, с 9.00 до 23.30 ее не будет по следующим адресам:

- ул.Бутлерова, 40, 43, 45;

- ул.Горького, 22/26;

- ул.Муштари, 1/65, 5, 6а, 6/2 (школа), 7, 8, 8/45, 9, 9 корп.1, 9б, 9в, 9е, 10, 11а, 11в, 11/40, 11/43 (университет), 12, 12а, 12б, 13 (университет), 13 лит.а, 13а, 13б, 13в, 14, 14в, 16 (училище), 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 26/22;

- ул.Толстого, 7/47, 15 (университет);

- ул.Ульянова-Ленина, 65/1;

- ул.Щапова, 26, 26 корпуса а, б, в, г, д, 26б, 41, 47/7.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, - предупредили в МУП «Водоканал».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram