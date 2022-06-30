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Общество30 июня 2022 13:41

В Советском районе Казани во дворах появится огород и площадка для детей с ОВЗ

Кроме того, там решили увеличить количество парковочных мест
Алина АЛМАКАЕВА
Кроме того, там решили увеличить число парковочных мест.Фото: metshin.ru

Кроме того, там решили увеличить число парковочных мест.Фото: metshin.ru

В столице Татарстана продолжают благоустраивать дворы. Так, около домов №47 и №51 на улице Ершова, №7 по улице Алексеева, а также №№3, 7, 11 на улице Сеченова появятся общественные огороды и площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Кроме того, там заменят асфальтное покрытие, увеличат число парковочных мест, организуют спортивную зону и установят новое освещение.

Отметим, что в этом году программе «Наш двор» в Казани благоустроят 466 придомовых территорий.

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