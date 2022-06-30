УФАС Татарстана добился признания незаконной рекламу банка с участием Сергея Безрукова

В суде банк не смог доказать, что он не является нарушителем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татарстанские антимонопольщики после просмотра рекламы кредита от ПАО «Совкомбанк» с участием актера Сергея Безрукова нашли в ней нарушения законодательства.

- Рекламная кампания была запущена под продукт «Супер плюс», в рамках которого клиент может воспользоваться услугой – Акция «Всё под 0!». При этом в рекламе умолчали, что для получения заявленных в ней бонусов необходимо подключить дополнительные платные услуги; соблюдать срок действия транша и осуществлять покупки у партнера банка, а за покупки из лимита вне партнерской сети клиентов ждала комиссия в 290 рублей + 1,9% от суммы всех покупок за отчетный период. Платежи должны были быть только безналичными – за снятие заемных средств банк назначил комиссию в 2,9% + 290 рублей и установил лимит за одну операцию в размере 30 тысяч. За клиентами, чей возраст не превышал 50-ти лет, закреплялась обязанность входа в приложение «Халва – Совкомбанк» или личный кабинет и требование не отключать отправку push-сообщений в приложении и настройках устройства. В случае, если в отчётном периоде по карте не было задолженности, требовалась одна обязательная расчётная операция по карте, в иных случаях предусматривалась комиссия в сумме 99 рублей в месяц. Кроме того, заявленная в рекламе процентная ставка в размере 0% годовых не отражала реальную базовую ставку банка, - отметили в УФАС Татарстана.

В Арбитражном суде Татарстана банку не удалось доказать, что его акция «Всё под 0!» не нарушает закона о рекламе и тот встал на сторону антимонопольщиков. Финансовое учреждение признали нарушителем.

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