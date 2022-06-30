Начало июля принесет в Татарстан дожди и сильный ветер

Ожидается неустойчивый характер погоды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту пятницу, 1 июля, погода в республике будет зависеть от поля пониженного атмосферного давления – дожди, а днем в отдельных районах еще и грозы с сильным ветром до 15-20 м/с. При этом ночью температура воздуха будет в пределах от +6 до +11 градусов, а днем – от +16 до +21, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Но в выходные – 2 и 3 июля, с ростом атмосферного давления погода должна улучшится. Если и будут дожди, то лишь местами и небольшие. Температура воздуха начнет повышаться. Ночью ожидается от +7 до +12, а днем – от +20 до +26 градусов.

Согласно же предварительным прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели – 4 и 5 июля, в республике и вовсе существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем в понедельник будет в пределах от +20 до +25, а во вторник – от +22 до +27 градусов.

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