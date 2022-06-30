Три дня прятался в лесу: В Татарстане сын жестоко отомстил любовнице отца и сбежал

На теле убитой криминалисты насчитали не менее 60 колюще-режущих ранений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О кровавой расправе над 50-летней женщины стало известно, когда днем 27 июня ее тело нашли в собственном доме на улице Полевая в селе Малая Бугульма Бугульминского района. Прибывшие на место происшествия криминалисты насчитали не менее 60 колюще-режущих ранений. Женщину буквально искромсали. По данному факту тут же было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Следователи заподозрили 24-летнего местного жителя. Но найти и задержать его сразу не удалось. Парень исчез. В последний раз его видел случайный свидетель, когда он в красной кепке убегал от дома убитой.

Пока шли поиски. Следователи изучили подробности личной жизни потерпевшей. Оказалось, довольно длительное время женщина была любовницей женатого мужчины. Узнав об его измене и желании развестись, супруга была разбита инсультом.

По версии правоохранителей, за честь матери поспешил вступиться ее сын. Тот самый 24-летний местный житель. По предварительным данным, в тот день он пришел в дом к любовнице отца и жестоко зарезал ножом, а после сбежал. Задержать его удалось только спустя три дня. Все это время парень прятался в лесу.

- Давать какие-либо показания подозреваемый отказался. В самое ближайшее время суд изберет ему меру пресечения на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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