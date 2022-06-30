Торнадо и грозовой ветер в Чуваши нанесли ущерб на 47 миллионов рублей

Такая сумма была озвучена на внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В республике торнадо и грозовой ветер особенно разбушевались в Комсомольском и Ибресинском районах. Разгул стихии произошел вечером 27 июня. Напомним, порывами была сорвана кровля с десятков домов, а также со школ, повалено 157 деревьев, одно из которых повредило автомобиль. Также молнии стали причиной пяти пожаров. К счастью обошлось без пострадавших. Кроме того, из-за ненастья без электричества на время остались 11,5 тысяч человек.

В связи с этим в Чувашии был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. По предварительным подсчетам, стихия нанесла ущерба более чем на 47 миллионов рублей. Вовсю идут восстановительные работы.

- Дал поручение главам администраций представить данные, подтверждающие характер разрушений, расчеты по средствам, которые будут необходимы для восстановления школ до начала учебного года. Нельзя забывать о людях, чьи дома и постройки пострадали, и оказать им действенную помощь в этой сложной ситуации. Минфину и Минтруду республики поручил проработать вопросы предоставления финансовых средств, а Минстрою региона - координировать работу по восстановлению, - заявил глава Чувашии Олег Николаев после внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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