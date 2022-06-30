Умер Валерий Корнеев бывший глава Центра занятости населения Казани

Валерию Корнееву было 73 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани из жизни ушел бывший глава Центра занятости населения Казани Валерий Корнеев. Ему было 73 года.

- Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Корнеева Валерия Григорьевича и разделяет горечь невосполнимой утраты, - сообщает Исполком города.

Отметим Валерий Корнеев возглавлял Центр занятости населения Казани на протяжении 20 лет. И в 2014 году он ушел на заслуженный отдых.

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