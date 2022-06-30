Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2022 10:53

Умер Валерий Корнеев бывший глава Центра занятости населения Казани

Он возглавлял учреждение на протяжении 20 лет
Алина АЛМАКАЕВА
Валерию Корнееву было 73 года.

Валерию Корнееву было 73 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани из жизни ушел бывший глава Центра занятости населения Казани Валерий Корнеев. Ему было 73 года.

- Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Корнеева Валерия Григорьевича и разделяет горечь невосполнимой утраты, - сообщает Исполком города.

Отметим Валерий Корнеев возглавлял Центр занятости населения Казани на протяжении 20 лет. И в 2014 году он ушел на заслуженный отдых.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram