В Татарстане зарегистрировано 75 тысяч единиц огнестрельного оружия

Еще 16 тысяч человек хотят его получить.

На данный момент в Татарстане 44 547 человек имеют лицензию на огнестрельное оружие, а зарегистрировано его аж 75 тысяч единиц, сообщил 30 июня на пресс-конференции начальник отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Татарстана Рамиль Камалиев.

Также он отметил, что с начала 2022 года через портал госуслуг заявления на получение лицензии на огнестрельное оружие оставили 16 тысяч жителей республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram