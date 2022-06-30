В Казани закрывается последний мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Он располагается в торговом центре «Парк Хаус». Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Татарстана последний мобильный пункт вакцинации прекращает свою работу. Со 2 июля в торговом центре «Парк Хаус» больше нельзя будет сделать прививку от CОVID-19. Об этом сообщили в Городском управлении здравоохранения.

Отметим, что теперь все желающие смогут привиться только в поликлиниках по месту жительства

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