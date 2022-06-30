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Общество30 июня 2022 7:43

В Казани появится улица Ярдем

Она будет создана в Приволжском районе города
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данное решение было закреплено в соответствующем постановлении Исполкома города.

Данное решение было закреплено в соответствующем постановлении Исполкома города.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В столице Татарстана на территории Приволжского района создадут новую улицу. Ей даже уже название выбрали – «улица Ярдем – Ярдэм урамы». Данное решение было закреплено в соответствующем постановлении Исполкома города.

Отметим, что новая улица появится около озера Средний Кабан, на пересечении с Фермским шоссе.

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