«Форсаж» на минималках: В Йошкар-Оле пьяный водитель, уходя от погони ГИБДД, делал «полицейский разворот» и получил за это 11 суток ареста

Как лихач ни старался, а уйти от полицейских ему так и не удалось. Фото: скриншот с видео

На одной из улиц столицы Марий Эл сотрудники ГИБДД во время патруля увидели автомобиль ВАЗ-2112, у которого отсутствовала часть переднего крыла. Правоохранители включили на своей служебной машине проблесковые маяки и через громкоговоритель потребовали, чтобы водитель остановился.

Но тот решил скрыться. Началась погоня, уходя от которой лихач не раз проезжал на запрещающий сигнал светофора и вылетал на встречку, а также выполнял маневр «полицейский разворот». Что касается последнего, то как в знаменитом фильме «Форсаж» он у него, так и не получился как надо, потому его автомобиль вскоре прижали к гаражному кооперативу.

Водитель и его два пассажира выскочили из салона и начали бежать, петляя между гаражами. Но и тут их постигла неудача, полицейские их догнали и задержали.

- За рулем легковушки находился 18-летний житель Моркинского района, не имеющий водительских прав. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД. Так, в 2021 году молодого человека привлекли к административной ответственности за вождение без прав, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

От медосвидетельствования пьяный лихач отказался. Сама машина принадлежит ему, но так и не была зарегистрирована должным образом. После погони в отношении молодого человека было составлено семь административных материалов на общую сумма штрафов в 9 тысяч рублей. Мало того, за пьяную езду без водительских прав его отправил под административный арест на 11 суток.

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