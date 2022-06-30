Около Казани построят якутское этно-эко-поселение

Все постройки там будут в якутском национальном стиле. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение о создании около Казани этно-эко-поселения «Якутская усадьба». Это позволит показать быт и культуру народа Саха. Данное поселение также должно стать место для проведения якутского праздника лета – Ысыах.

- Все постройки в усадьбе будут в якутском национальном стиле, - цитирует Интерфакс председателя национально-культурного объединения якутов Татарстана Марата Третьяка.

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