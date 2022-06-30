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Общество30 июня 2022 5:38

Михаил Михалин уволился с должности зам полпреда Татарстана в России

Указ об его освобождении от этой должности подписал глава республики Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данную должность он занимал с 2019 года.

Данную должность он занимал с 2019 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июня глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увольнении Михаила Михалина с должности заместителя полномочного представителя республики в России. В документе говорится, что Михалин покидает данный пост по собственному желанию и его полномочия прекращаются уже в эту пятницу.

Отметим, что Михаил Михалин работал зам полпрпеда Татарстана в России с 2019 года и заведовал отделом координации международных и экономических связей.

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