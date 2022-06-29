В Татарстане ОЭЗ «Иннополис» планируют расширить за счет территории Казани

На новом участке собираются построить технопарк. Фото: innopolis.rif.ru

В эту среду, 29 июня, на заседании межведомственной группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах России зампред правительства России Юрий Трутнев поддержал инициативу Татарстана.

Правительство республики предложило расширить площадь ОЭЗ «Иннополис» за счет территории Казани. Речь идет о земельном участке на 1,38 гектара. Там планируется построить новый технопарк, причем исключительно за счет частных инвестиций. На его территории уже разместить свои мощности два действующих резидента ОЭЗ «Иннополис» с проектами на 5,6 миллиарда рублей.

Это, в частности, оказание услуг по адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению компьютерных программ, а также баз данных, создание решений под заказ в области построения систем управления предприятием, а также проведения работ по замещению программных компонентов с санкционными рисками.

- Новая площадка ОЭЗ «Иннополис» в Казани сделает более эффективной разработку отечественных ИТ-технологий и обеспечит комфортное размещение и работу сотрудников ИТ-отрасли, – отметил зам премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

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