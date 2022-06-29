За прошедшие сутки в Татарстане выявили 47 новых случаев коронавируса

Всего в Татарстане инфекция была обнаружена у 152 510 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки было выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, в 33 из них пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Также по его информации, в республике за последнее время не было зарегистрировано ни одного летального исхода коронавируса.

Всего в Татарстане инфекция была обнаружена у 152 510 человек, 1 995 из которых скончались в результате болезни.

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