В Казани на II Международном чемпионате по промышленному строительству примут гостей из Израиля, Венгрии и Турции

Ожидается прибытие представителей 26 стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что во II Международном чемпионате по промышленному строительству примут участие 250 крупнейших российских компаний. Все они разместятся в одном из крупнейших в России выставочных центров «Казань Экспо». Сам же чемпионат пройдет с 5 по 8 октября 2022 года.

Как сообщил 29 июня во время пресс-конференции первый щам главы Минстроя России Александр Ломакин, мероприятие будет проходить по трем основным направлениям: конкурсная часть по 20 номинациям, обширная деловая программа и интерактивно-выставочная часть.

На чемпионат приедут представители Турции, Египта, Бангладеш, Венгрии, Ирана, Сербии и Израиля. Всего 26 стран.

- Целый блок работы будет посвящен развитию технологического суверенитета, что сейчас очень важно. Обсудим новые технологии, именно отечественные, импортонезависимые, современные инструменты в строительстве, — отметил Ломакин.

По его словам, ключевой особенностью этого чемпионата станет создание студенческой лиги. Для более 190 учащихся в финале мероприятия запланированы соревнования по 16 номинациям.

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