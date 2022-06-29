16 жителей Татарстана отдали под суд за незаконное обналичивание денег

Для этого злоумышленники в Казани использовали не менее 48 подконтрольных им фирм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Все материалы после утверждения обвинительного заключения будут направлены на рассмотрение в Приволжский районный суд Казани. Перед законом ответят 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет, сообщил в прокуратуре Татарстана.

- Каждый из них в зависимости от своей роли также обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконном образовании юрлица и отмывании денег, полученных преступным путем, - отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с января 2018 года по июль 2020 года фигуранты вместе занимались незаконным обанличиванием денег. Для этого злоумышленники в Казани использовали не менее 48 подконтрольных им фирм, 20 из которых были оформлены на подставных лиц. Таким образом, они получили незаконный доход от фирм-клиентов на сумму более 82 миллионов рублей.

Кроме того, один из обвиняемых легализовал часть этих денег, купив джип Land Rover за 1,8 миллиона рублей с использованием лизинга через подконтрольные фирмы.

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