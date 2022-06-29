Стартовали аваиарейсы из Казани в Алматы

Пассажиров перевозят на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Фото: Алина НИЗАМОВА

Российская авиакомпания запустила рейсы из Казани в казахстанский город Алматы. Очередной из них состоится 3 июля. Далее полеты будут осуществляться один раз в неделю – по субботам.

Так, из столицы Татарстана вылет намечен на 17.25, а приземление в Алматы в 23.55. Обратный рейс запланирован на 00.55 следующего дня с прибытием в Казань в 1.40.

- Указано местное время для каждого из аэропортов. Время в Алматы на три часа опережает московское. В июле возможны изменения в расписании, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.

Пассажиров перевозят на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

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