Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм29 июня 2022 14:46

Стартовали аваиарейсы из Казани в Алматы

Этим летом они будут выполняться один раз в неделю
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пассажиров перевозят на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Пассажиров перевозят на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Российская авиакомпания запустила рейсы из Казани в казахстанский город Алматы. Очередной из них состоится 3 июля. Далее полеты будут осуществляться один раз в неделю – по субботам.

Так, из столицы Татарстана вылет намечен на 17.25, а приземление в Алматы в 23.55. Обратный рейс запланирован на 00.55 следующего дня с прибытием в Казань в 1.40.

- Указано местное время для каждого из аэропортов. Время в Алматы на три часа опережает московское. В июле возможны изменения в расписании, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.

Пассажиров перевозят на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram