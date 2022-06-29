Нижегородская область поможет восстановить замок Шереметева в Марий Эл

Главы регионов подписали в замке соглашение о развитии дальнейшего сотрудничества. Фото: скриншот с видео

Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с врио Марий Эл Юрием Зайцевым в замке Шереметева, который расположен в поселке Юрино.

Руководители регионов подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве по развитию сферы туризма. Именно до марийского поселка Юрино недавно стартовали речные рейсы на скоростном теплоходе «Валдай» из Нижнего Новгорода.

Кроме того, как отметил Юрий Зайцев, будет проработаны и совместные действия по возможности создания в замке Шереметева музея и выставки.

На данный момент в Нижнем Новгороде находится 1 200 фамильных реликвий из замка, а в Марий Эл всего 350 экспонатов.

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