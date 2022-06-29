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Происшествия29 июня 2022 13:26

Из-за хлопка газа в квартире Набережных Челнов возбудили уголовное дело

Следователи уже назначили все необходимые экспертизы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники следственного комитета.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники следственного комитета.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 29 июня в одной из квартир дома №35 на проспекте Мусы Джалиля в Набережных Челнах произошел хлопок газа. В результате чего выбило оконную раму. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС нашли в квартире ее 36-летнего хозяина. Мужчину госпитализировали с ожогами лица и рук 2-3 степени.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены все необходимые экспертизы.

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