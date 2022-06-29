В Казани под мостом Миллениум пройдет вечер электронной музыки

Пришедшим представят диджей-сеты резидентов арт-пространства Werk.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Специально для жителей и гостей Казани Дирекция парков и скверов города организует вечер электронной музыки. Он пройдет 2 июля под мостом Миллениум. Пришедших на мероприятие будет ждать:
- Шоу героини русской электроники — Ishome;
- Лайвы от казанских электронных музыкантов — Holofonote и Romashhin;
- Диджей-сеты резидентов арт-пространства Werk — Ruslan Chizhov и Ser Martin.
Помимо этого пройдут выставки казанских художником, чьи работы можно будет купить. Также состоится ярмарка кастомайзеров.
Мероприятие начнётся в 18.00 и вход будет свободным.
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