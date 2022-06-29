В Казани под мостом Миллениум пройдет вечер электронной музыки

Пришедшим представят диджей-сеты резидентов арт-пространства Werk. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специально для жителей и гостей Казани Дирекция парков и скверов города организует вечер электронной музыки. Он пройдет 2 июля под мостом Миллениум. Пришедших на мероприятие будет ждать:

- Шоу героини русской электроники — Ishome;

- Лайвы от казанских электронных музыкантов — Holofonote и Romashhin;

- Диджей-сеты резидентов арт-пространства Werk — Ruslan Chizhov и Ser Martin.

Помимо этого пройдут выставки казанских художником, чьи работы можно будет купить. Также состоится ярмарка кастомайзеров.

Мероприятие начнётся в 18.00 и вход будет свободным.

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