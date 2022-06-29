ФСБ сняла с самолета жителя Казани, который хотел улететь на Украину и воевать там против российской армии

Задержанного доставили обратно в Казань и отправили под арест. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В эту среду, 29 июня, Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу 28-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на участие в незаконном вооруженном формировании.

На данный момент известно, что он ранее связался в интернете с одним из участников легиона на Украине, который ведет боевые действия против Вооруженных сил России, для вступления в его ряды.

Чтобы добраться на территорию Украины, которая находится под контролем того самого легиона, казанец разработал целый план. Сначала он должен был отправиться в Армению, затем в Грузию и уже оттуда на место назначения.

Как утверждается, для этого он даже обратился к военному атташе Украины в Армении с просьбой о помощи в осуществлении своего плана. Готовясь к отправке, мужчина перевез в Грузию автомобиль, на котором хотел потом доехать до Украины.

Когда же он начал приводить свой план в действие, а именно сел в самолет до Армении, то его оттуда тут же сняли и задержали сотрудники ФСБ.

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