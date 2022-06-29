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Общество29 июня 2022 11:39

Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозах на 30 июня

Во время ненастья ветер в порывах усилится до 20 м/с
Алина АЛМАКАЕВА
Грозы будут идти минимум два дня.

Грозы будут идти минимум два дня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем и вечером в четверг, 30 июня, на территории республики местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра д о20 м/с, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

При этом днем температура воздуха будет в пределах от +17 до +22. А уже 1 июля она понизится, и столбики термометров не поднимутся выше +19. К тому же в Татарстане все также будут идти грозы с сильным ветром до 17 м/с.

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