В отношении основателей Finiko возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества

Головной офис организации находился в Казани. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Если раньше основателю Finiko Кириллу Доронину, трем его компаньонам и 18 активным участникам этой финансовой пирамиды было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц, то теперь им грозит более суровое наказание.

- В отношении фигурантов было возбуждено еще одно уголовное. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, Finiko действовала с сентября 2018 по июль 2019 года. По сути это была криминальная организация со сложной иерархической структурой и отдельными подразделениями. Так, головной офис располагался в Казани, а филиалы в более 70 субъеках Российской Федерации.

По версии следствия, верхушка пирамиды и ее активные участники понимали, что занимаются незаконной деятельностью, но все равно продолжали обманывать граждан, иногда даже привлекая к этому подчиненных на основной работе.

Злоумышленники предлагали вкладчикам перевести свои деньги в криптовалюту Bitcoin и положить их на адреса виртуальных кошельков, которые были сгенерированных интернет-сервисом Finiko. Людям обещали прибыль от 1% до 5% в день, объясняя это успешными инвестициями на криптовалютных и фондовых биржах.

Но, как следует из материалов уголовных дел, руководители и активные участники пирамиды никакой инвестиционной деятельностью, по сути, не занимались. Через некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои деньги. Люди начали обращаться за помощью в полицию. Так, на данный момент, к уголовному делу уже приобщено около 10 тысяч заявления от потерпевших, ущерб исчисляется миллиардами. Начались задержания организаторов и активных участников Finiko.

Десять из них отправили под стражу, девять подозреваемых объявлены в федеральный розыск, а трое в международный розыск. Полиция продолжает устанавливать личности всех соучастников и остальные преступные эпизоды фигурантов дела.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram