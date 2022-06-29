В Казани на Булаке рухнувшую в воду подпорную стену заменят новой к концу сентября

Там уже возвели новый армированный железный каркас и залили его бетоном. Фото: комитет внешнего благоустройства Казани

В столице Татарстана вдоль участка, где на Булаке подпорная стена рухнула в воду, убрали фонарные столбы и ограждения из чугуна, а также продолжают убирать остатки разрушенной конструкции. Восстановительные работы планируют завершить к концу сентября 2022 года.

- На месте обрушения - участок протяженностью 11 метров, рабочие возвели новый армированный железный каркас и залили его бетоном. Всего придется потрудиться на участке протяженностью около 80 метров, - отметили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Напомним, подпорная стена на Булаке на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан обрушилась в апреле.

Причиной произошедшего стал износ металлических закладных деталей. Они крепили декоративные плиты к железобетонному проходному каналу, в котором был проложен водопровод.

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