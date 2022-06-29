В июле в Казани начнут реконструкцию второго участка третьего северного коллектора на проспекте Ямашева

К декабрю 2022 года планируется отремонтировать два километра аварийных коммуникаций канализационного коллектора. Фото: metshin.ru

В столице Татарстана полным ходом идет реконструкция третьего северного канализационного коллектора. Так, в июле там приступят ко второму этапу ремонтных работ. Участки располагаются на проспекте Ямашева от улицы Адоратского до улицы Амирхана.

- Этот масштабный ремонт является жизненной необходимостью. Несмотря на то, что сетям порядка 40 лет, активное использование бытовой химии превратило трубы канализации в решето, - отметил во время инспекции работ мэр Казани Ильсур Метшин.

На данный момент реконструкция коллектора идет на улицах Чистопольская, Меридианная и Бондаренко. Ежедневно на этих участках трудится порядка 50 человек. Отметим, что к декабрю этого года планируют отремонтировать два километра аварийных коммуникаций.

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