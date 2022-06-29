Гранаты, восемь единиц оружия, тысячу патронов и два арбалета изъяли полицейские у жителя Татарстана

На время следствия обладатель столь внушительного арсенала будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: скриншот с видео

Согласно полученной оперативной информации татарстанские полицейские провели обыск в доме жителя Бавлинского района и обнаружили там целый арсенал. Так, было изъято восемь единиц оружия и детали к нему, шесть ручных гранат, около тысячи патронов разного калибра, два арбалета и штык-нож к автомату Калашникова.

- По результатам исследований изъятое оружие признано огнестрельным и пригодным для производства выстрелов. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружия, а также за его незаконное изготовление, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На время следствия обладатель столь внушительного арсенала будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram