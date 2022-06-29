С 1 июля в Татарстане соципотечники смогут заплатить за квартиры маткапиталом

Для этого Госсовету республики пришлось обратиться к главе правительства России Михаилу Мишустину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году в связи с изменениями в правила использования материнского капитала в Татарстане участники программы социальной ипотеки лишились возможности использовать его в качестве оплаты за полученные квартиры.

Дело в том, что согласно нововведениям, продавец жилья обязан иметь в собственности земельный участок под строительство дома, зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). А кооператив «Строим будущее» при Госжилфонде (ГЖФ) Татарстана, с которым семьи заключают договор соципотеки, в принципе не может значиться в ЕГРН с таким правом собственности. Также ГЖФ не входит в реестр банковских учреждений, что тоже не давало право соципотечникам использовать маткапитал.

Из-за всего этого программа, которая работала в Татарстане на протяжении 25 лет, потеряла свою социальность. В связи с чем Госсовет республики обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину ради татарстанских соципотечников внести изменения в обновленные правила. Это предложение было поддержано и с 1 июля 2022 года участники республиканской программы социальной ипотеки смогут заплатить за квартиры материнским капиталом.

- Этим правом могут воспользоваться более четырех тысяч семей, - сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram