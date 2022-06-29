Девять лет колонии строгого режима получил экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 29 июня, Московский районный суд Казани вынес приговор бывшему главе Фонда социального страхования (ФСС) Татарстана Павлу Лоханову. Его признали виновным в получении крупной взятки, сообщили в прокуратуре республики.

- Лоханова приговорили к девяти годам колонии строгого режима, а также лишили его права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение семи лет. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что в 2021 году, занимая указанную должность, Павел Лоханов должен был получить взятку от «РСС-Мед». За эти деньги осужденный «скостил» в судебном иске от ФСС Татарстана неустойку, которую должна была заплатить фирма за поставку подгузников для инвалидов, которые не соответствовали заявленным в тендере требованиям. Так, размер неустойки с 4 миллионов рублей была снижена всего до 100 тысяч.

Павла Лоханова задержали с поличным в автомобиле «Infiniti QX 80» – после получения им 2,4 миллиона рублей взятки. В отношении уже бывшего главы ФСС Татарстана было возбуждено уголовное дело, а он сам на время следствия отправлен под арест.

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