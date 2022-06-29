Во время спецоперации на Украине погиб Ильдар Садриев из Набережных Челнов

Уроженцу татарстанского автограда было 22 года.

Исполняя свой воинский долг, 22-летний Ильдар Садриев из Набережных Челнов погиб в ходе проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он закончил Технический колледж им. В.Д. Поташова по специальности «Наладчик станков и оборудования в механообработке», а два года назад решил служить в Вооруженных силах России по контракту.

- Он был настоящим защитником, доблестным сыном Отечества, патриотом, внимательным сыном, любящим братом, верным другом. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего воина, - обратился к семье погибшего мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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