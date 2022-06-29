В Татарстане жительницу Ульяновска будут судить за ДТП с тремя погибшими

Девушка до сих пор не признала своей вины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дело 24-летней жительницы Ульяновска отправлено в суд Верхнеуслонсокго района Татарстана. Девушку обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трех лиц, сообщили в прокуратуре республике.

- Свою вину фигурант дела так и не признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - отметил в надзорном ведомстве.

Как полагает следствие, сразу после Нового года – вечером 1 января, девушка за рулем автомобиля «Шевроле Авео» ехала в сторону Казани по дороге Р-241. На территории Верхнеуслонского района она не справилась с управлением. Легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с автомобилями «Додж» и «Шкода Фабиа». В результате этого ДТП на месте от полученных травм скончались трое пассажиров обвиняемой, а пассажира «Доджа» доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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