Жителя Казани отправили под суд за угрозу выкинуть подростка из окна девятого этажа

Подросток испугался за свою жизнь и написал на мужчину заявление в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела 53-летнео жителя Казани. Мужчину обвиняют в угрозе убийством, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- После утверждения обвинительного заключения все материалы дела были направлены на рассмотрение в суд, - отметили в надзорном ведомстве и добавили, что фигурант уже признал свою вину.

По версии следствия, днем 10 марта мужчина по пьяни поругался со своим 16-летним соседом. В ходе ссоры он схватил подростка рукой за шею, подвел к окну на девятом этаже и пригрозил, что сбросит его вниз. Сосед всерьез воспринял намерение мужчины и написал на него заявление в полицию.

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