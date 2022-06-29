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Экономика29 июня 2022 6:27

ВЭБ.РФ выдаст беспроцентный заем на создание в Набережных Челнах производства холодильников от китайской фирмы

Речь идет об умном заводе, строительство которого началось в прошлом году
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В итоге должно быть создано более 800 новых рабочих мест.

В итоге должно быть создано более 800 новых рабочих мест.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ. РФ) выдаст 250 миллионов рублей в качестве беспроцентного займа на организацию в Набережных Челнах производства холодильников от китайской компании Haier. Отметим, что речь идет об умном заводе, который в городе начали строить в прошлом году.

Как отметили в ВЭБ. РФ, данный проект позволит привлечь в Набережные Челны более 4,5 миллиарда рублей и создать на заводе свыше 800 новых рабочих мест.

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